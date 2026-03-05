フィギュアスケート男子、10年バンクーバー五輪銅メダリストでプロスケーターの高橋大輔さん（39）が5日、木曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。木曜レギュラーを卒業することを明かし、あいさつを行った。

番組冒頭、MCの「ハライチ」澤部佑は「大ちゃんが、今日で生放送最後」と卒業することを発表。高橋さんは「本当に…。2年間。」「そんな感じしなくて」と明かした。

高橋さんは「やっと慣れてきたのに」と寂しそうに語り、澤部は「まだ一緒にロケに行った企画とかがあってね。それはこの3月中に放送はされるんですけれど、生放送は最後」と説明した。

そうして番組のエンディングで高橋さんは改めてあいさつ。「成長はできなかったかもしれないんですけれど、本当にいろいろと学ばせていただいて。バラエティーとはこういうことなのかっていうのをね」としみじみ。

初出演時など過去の出演VTRが流れると「最初は緊張しすぎて」「いやあ恥ずかしかったです」と話し、「本当にいろいろ出させていただいて、楽しかったです」などと続けた。

最後には高橋さんが最も思い出に残っているという「ビリビリ棒」ゲームをレギュラー陣でそろって行った。ゲームでは失敗で電流が流れ「もう2度とやりたくない」と苦笑したが、澤部から「みんなでご飯行こう」と言われ、「よろしくお願いします」と頭を下げた。