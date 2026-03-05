2022年のサッカーFIFAワールドカップ（W杯）カタール大会を現地観戦中にFIFAの国際映像に映り込み、「美しすぎる」と話題となったガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONO（31）が5日、自身のSNSを更新し、J1名古屋のFW山岸祐也（32）と結婚したことを発表した。

SHONOは「突然ですが先月、名古屋グランパス山岸祐也さんと結婚致しました 家族や友達と過ごすのがだーーーいすきなんですが、同じくらい祐也くんと過ごすのが楽しくて大好きです もっと楽しい生活をこの先ずっと祐也くんとレオとキアラの4人で送っていけるのがとっても楽しみです」とつづった。

また「私は根っからのジュビロ磐田サポーターですが、これからは同じくらい山岸祐也をサポートしていきたいとおもいます 名古屋グランパスも応援に行きます 同じカテゴリーでジュビロと試合する時は、、、、家庭内ダービーですね 負けません。笑 おじいちゃん、おばあちゃんになっても笑って生きてこ〜」と続けた。

山岸も名古屋のサイトで「いつも熱い応援ありがとうございます！このたびタレント、ドラマーのSHONOさんと結婚することになりました」と結婚を発表。

さらに「これからは一家の大黒柱として、サッカーも私生活もチャレンジ精神を忘れず、まだまだ成長できるよう頑張ります。これからも温かく応援してくれると嬉しいです！It was meant to be.」とつづった。

また、「恋のキューピットLISEMのけーご、最高の縁を繋いでくれてありがとう！！」と日本代表の森保一監督の次男でチューバーのけーごがキューピッドであると明かしている。