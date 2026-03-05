早稲田夕季氏（資料写真）

中道改革連合の早稲田夕季副代表（衆院比例南関東）は５日の衆院予算委員会で、東京地裁に続いて東京高裁からも解散命令が出た世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と自民党の接点を追及した。出席した閣僚に教団との関係をただし、松本洋平文部科学相は、秘書が代理で会合に出席した際に会費を支出したほか、自身が教団施設を訪問したことを明らかにした。

文科相は２０２２年の自民の調査に報告しているとし「現在は一切の関わりを絶っている」と釈明した。「違法な献金勧誘により多くの被害者が存在することについて深刻に受け止めている」とも述べた。

上野賢一郎厚生労働相は「党の調査に報告した通り旧統一教会および関連団体に関する会費を支出している」と述べ、黄川田仁志地方創生担当相は関連団体の主催イベントに祝電を送ったことがあると答弁。赤間二郎国家公安委員長（１４区）らは「関係、接点は一切ない」などと否定した。

高市早苗首相は同日の予算委に出席せず、早稲田氏は、高市氏が代表を務める政党支部が開いた政治資金パーティーを巡り教団の関連団体がパーティー券を購入した疑いがあるとした週刊文春の報道なども引き「首相にもしっかり伺わないといけない」と強調。坂本哲志予算委員長に首相出席での審議を要求した。