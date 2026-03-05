市川 栞 キャスター：

小野 和久 気象予報士：



小野 和久 気象予報士：

天気のポイントです。

小野：

あす6日は、夜から雨が降るでしょう。7日・土曜日や8日・日曜日は雨や雪の予報です。



6日朝9時の予想天気図です。

小野：

低気圧と前線が近づいてきます。あす6日は夜から雨が降り出すでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

4日から変わった点が大きく3つあります。あす6日の予想最高気温が13度に下がりました。2つ目は7日・土曜日の雨か雪のマークが大きくなり、長い時間降る見込みです。そして、10日・火曜日にも雨か雪のマークが付きました。





市川：8日・日曜日の“雪か雨”の予報は変わっていないんですね。小野：今のところ、平地で積もることはない見込みですが、最低気温が2度と低いため、道路の凍結にはご注意ください。5日に気象台から発表された1か月予報です。

小野：

4月3日までの傾向です。気温は、来週は平均すると平年並みですが、4月3日にかけては平年並みか高い見込みです。雨量は、平年並みか少ないでしょう。ちなみに、金沢のソメイヨシノの去年の開花は3月29日、平年日は4月3日です。



市川：

開花、待ち遠しいですね。

