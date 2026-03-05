プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「羽生結弦 ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ ２０２６」は７日から３日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開催される。羽生さんが５日、宮城県内のスケートリンクでリハーサルに参加した。

東日本大震災発生から１１日で１５年の今年。希望の発信がテーマの「ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ」は、４年連続４回目の開催になる。振付師のデービッド・ウィルソンさんを中心に、共演者の鈴木明子さん、無良崇人さん、田中刑事さんら出演者全員で動きを確認する様子は、まさに息ぴったり。信頼関係を、互いの笑顔が物語っていた。

羽生さんは昨年８月、自身のＸで「今シーズンですが、より進化するためにメンテナンス期間を設けることにしました」と報告した。今回、故郷で再始動。昨年７月に仙台市アリーナで行われた開館記念のアイスショー「Ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ Ｓｋａｔｅ」以来、８か月ぶりの登場だった。ループ、フリップなどの３回転ジャンプを跳び、変わらぬ美しい滑りを披露した。

◆配信 「東和薬品 ｐｒｅｓｅｎｔｓ 羽生結弦 ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ ２０２６」はＨｕｌｕで独占生配信。