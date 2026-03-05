

宇多田ヒカル

宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」がアニメ「ちびまる子ちゃん」の新エンディング主題歌に決定した。今回の発表に合わせて、写真家のTakay氏が手掛けた新アーティストビジュアルが公開された。

1990年の放送開始以来、大人から子供まで幅広い世代に愛されている国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』[毎週（日）18時〜18時30分]。これまで『ちびまる子ちゃん』では12作のエンディング主題歌が使用されてきており、さまざまなアーティストが担当してきたなか、「ちびまる子ちゃん」サイドからのオファーによりコラボレーションが実現した。

新曲「パッパパラダイス」は３月29日の『桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル』のエンディングより聴くことができる。

また、アニメ「ちびまる子ちゃん」と宇多田ヒカルの描きおろしイラストも公開に。

プロデューサー：竹枝義典（フジテレビアニメ制作部）氏コメント

３月29日（日）の『桜咲く みんなに幸あれ！春の１時間スペシャル』より、エンディング主題歌が宇多田ヒカルさんの『パッパパラダイス』に引き継がれます。『パッパパラダイス』は、“前向きで明るいテンポ感”。そして、“明日が早く来ないかなと思うような、明日への希望が持てるような楽曲”、というイメージをお伝えして、制作いただいた楽曲です。自ら作詞・作曲いただき宇多田さんらしい、そして、『ちびまる子ちゃん』に合った楽曲をご提供いただけました！放送36周年目に突入した『ちびまる子ちゃん』。これからも皆様に愛される作品を目指していきます！新エンディング主題歌、春の１時間スペシャルの放送まで楽しみにお待ちください！