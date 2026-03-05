北九州市小倉北区の商店街で5日、献血への協力が呼びかけられました。年度末が近づくこの時期は献血をする人が減る傾向にあり、ことしは特にA型とO型の血液が不足しているということです。



■呼びかけ

「献血にご協力、お願いします。」



5日午前、北九州市小倉北区の魚町銀天街ではコックコート姿の人たちが、行き交う人たちに献血を呼びかけました。



呼びかけをしたのは、西洋料理人で構成される公益社団法人「全日本司厨士協会北九州支部」のメンバーです。年に1回、ボランティアとして献血活動に協力しているということです。

この日、献血に協力した人には、メンバーが調理したサンドイッチとコーンスープが配られました。



福岡県赤十字血液センターによりますと、県内の医療機関で必要な献血量は1日あたりおよそ600人分で、ことしは特にA型とO型の血液が不足しているということです。

■訪れた人

「社会貢献としてできること、可能なものをやっていきたいと考えています。」

「大きなケガをした人に自分の血液を使っていただけたら。」



進学や異動などが増える年度末の時期は、献血をする人が減る傾向にあるということです。



担当者は「継続的に献血に来てほしい」と呼びかけています。