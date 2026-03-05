ドル円１５７．００近辺、ユーロドル１．１６３５近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は157.00近辺、ユーロドルは1.1630近辺での推移。いずれも神経質に上下動も、前日NY終値水準へと回帰している。ホルムズ海峡封鎖に関する報道に神経質に反応する場面があったものの、一方向への値動きは続かず。本日のNYカットでユーロドル1.1600、ドル円157.00と157.05などに期限設定が観測されている。有事情報が不確実なかで、淡々とオプションのレンジプレーが実施されている状況だ。



USD/JPY 156.97 EUR/USD 1.1635

