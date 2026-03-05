アジア株 軒並み上昇、台湾株は大幅反発 アジア株 軒並み上昇、台湾株は大幅反発

東京時間17:34現在

香港ハンセン指数 25321.34（+71.86 +0.28%）

中国上海総合指数 4108.57（+26.09 +0.64%）

台湾加権指数 33672.94（+844.06 +2.57%）

韓国総合株価指数 5583.90（+490.36 +9.63%）

豪ＡＳＸ２００指数 8940.32（+39.11 +0.44%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79527.50（+411.31 +0.52%）



５日のアジア株は軒並み上昇。前日の米国株の上昇を受けて、アジア株は買いが広がった。ナスダックやフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が１％超の上昇となっており、ハイテク関連株や半導体関連株などの上昇が目立つ。韓国株は急騰。前日までの急落の反動から大きく上昇した。台湾株は大幅反発。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇などを好感して、ハイテク株を中心に買いが広がった。



上海総合指数は反発。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、化学繊維メーカーの恒力石化、変圧器・電線などの製造会社の特変電工、半導体製造装置の中微半導体設備（上海）が買われる一方で、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、石油大手の中国石油化工（シノペック）が売られた。



香港ハンセン指数は反発。保険会社の友邦保険控股（ＡＩＡグループ）、不動産投資会社の九龍倉置業地産投資（ワーフ・リアルエステート・インベストメント）、医薬品メーカーの中国生物製薬（シノ・バイオファーマシューティカル）、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）が買われる一方で、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディングが売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は反発。投資銀行のマッコーリー・グループ、銀行大手のナショナル・オーストラリア銀行、会計システム会社のゼロ、ソフトウェア会社のテクノロジー・ワン、ドローン検知技術企業のドローンシールドが買われる一方で、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、道路建設会社のトランスアーバン・グループが売られた。

