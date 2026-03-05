ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６１、伊６８ｂｐ　前日からは若干縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ　　　　2.782
フランス　　　3.39（+61）
イタリア　　　3.457（+68）
スペイン　　　3.224（+44）
オランダ　　　2.852（+7）
ギリシャ　　　3.445（+66）
ポルトガル　　　3.152（+37）
ベルギー　　　3.308（+53）
オーストリア　3.072（+29）
アイルランド　3.049（+27）
フィンランド　3.038（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）