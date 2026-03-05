ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊６８ｂｐ 前日からは若干縮小
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊６８ｂｐ 前日からは若干縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ 2.782
フランス 3.39（+61）
イタリア 3.457（+68）
スペイン 3.224（+44）
オランダ 2.852（+7）
ギリシャ 3.445（+66）
ポルトガル 3.152（+37）
ベルギー 3.308（+53）
オーストリア 3.072（+29）
アイルランド 3.049（+27）
フィンランド 3.038（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ 2.782
フランス 3.39（+61）
イタリア 3.457（+68）
スペイン 3.224（+44）
オランダ 2.852（+7）
ギリシャ 3.445（+66）
ポルトガル 3.152（+37）
ベルギー 3.308（+53）
オーストリア 3.072（+29）
アイルランド 3.049（+27）
フィンランド 3.038（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）