岩瀬洋志、美へのこだわり明かす 毎朝冬でも“コールドシャワー”3年継続
俳優の岩瀬洋志が5日、東京・ヨドバシJ6ビルで開催された『ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT』に出席。美容へのこだわりについて語った。
【画像】オールホワイト衣装で“つや美肌”を見せつけた岩瀬洋志（別カット）
欠かせない美容ルーティンを聞かれ「僕は毎朝、仕事前にコールドシャワーを浴びて身体を一度起こしています。シャキッとするし、血行も良くなるので3年くらい続けいて、冬でもしています」と告白。
また、美容にこだわり始めたきっかけについて「この仕事を始めてから、自分の肌や髪の毛に美容意識を持ちました」と振り返り、「モデルのお仕事が最初は多かったので、パックをしたり、湯舟に浸かったり、コールドシャワーを始めたりなどの意識を持つようになりました」と説明した。
また「僕は敏感肌なので、ネットの情報が合うか分からず、もし自分で試して荒れてしまったらどうしようという怖さもあったので、一番は美容に詳しい母に相談しました。マネージャーさんにも相談して、人から聞いて、自分に合う美容を見つけました」と、試行錯誤しながら美にこだわっていると話した。
「SHISEIDO」は、新グローバルアンバサダーに就任したBLACKPINK・LISAとブランドの象徴的な存在である「アルティミューン」が融合したポップアップイベントをヨドバシJ6ビルであす6日から15日の期間限定で開催する。ポップアップは人種、年齢、性別問わず支持される両者が共通して体現する価値をテーマとした7つの部屋に分かれており、五感で体験できるさまざまなコンテンツがある。
“素肌美の舞台裏”がテーマの一つになっていることから、舞台裏で必ず行う自分を整えるケアについて「友達や仲のいい人に会って幸せなオーラを感じて、また明日からも頑張ろうという気持ちになっています。大切な撮影の前は人と会う時間を大切にしています」とも明かした。
さらにイベントについて「入ってきた時、会場がシックでエレガントな空間という印象でした。今回の会場は7つのアクティビティが楽しめるブースがあるんですけど、とっても素敵な想い出になるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいなと思います」と呼びかけ。
また見どころについて「SHISEIDOのアルティミューンを実際に手に取って肌につけて体験できるのが、一番のオススメのコーナーかと思います」とアピール。「先程、化粧水や美容液を試させていただいて、すっと馴染んでいくのに保湿を保ってツヤとハリが出ます。輝きのある肌っていうのが目に見て分かる、自分のつけただけで実感するので皆さんにも味わっていただきたいです」と提案した。
【画像】オールホワイト衣装で“つや美肌”を見せつけた岩瀬洋志（別カット）
欠かせない美容ルーティンを聞かれ「僕は毎朝、仕事前にコールドシャワーを浴びて身体を一度起こしています。シャキッとするし、血行も良くなるので3年くらい続けいて、冬でもしています」と告白。
また、美容にこだわり始めたきっかけについて「この仕事を始めてから、自分の肌や髪の毛に美容意識を持ちました」と振り返り、「モデルのお仕事が最初は多かったので、パックをしたり、湯舟に浸かったり、コールドシャワーを始めたりなどの意識を持つようになりました」と説明した。
「SHISEIDO」は、新グローバルアンバサダーに就任したBLACKPINK・LISAとブランドの象徴的な存在である「アルティミューン」が融合したポップアップイベントをヨドバシJ6ビルであす6日から15日の期間限定で開催する。ポップアップは人種、年齢、性別問わず支持される両者が共通して体現する価値をテーマとした7つの部屋に分かれており、五感で体験できるさまざまなコンテンツがある。
“素肌美の舞台裏”がテーマの一つになっていることから、舞台裏で必ず行う自分を整えるケアについて「友達や仲のいい人に会って幸せなオーラを感じて、また明日からも頑張ろうという気持ちになっています。大切な撮影の前は人と会う時間を大切にしています」とも明かした。
さらにイベントについて「入ってきた時、会場がシックでエレガントな空間という印象でした。今回の会場は7つのアクティビティが楽しめるブースがあるんですけど、とっても素敵な想い出になるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいなと思います」と呼びかけ。
また見どころについて「SHISEIDOのアルティミューンを実際に手に取って肌につけて体験できるのが、一番のオススメのコーナーかと思います」とアピール。「先程、化粧水や美容液を試させていただいて、すっと馴染んでいくのに保湿を保ってツヤとハリが出ます。輝きのある肌っていうのが目に見て分かる、自分のつけただけで実感するので皆さんにも味わっていただきたいです」と提案した。