M!LK佐野勇斗、「絶対に昼に15分間寝る」 舞台裏で必ず行う“ケア”明かす
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が5日、東京・ヨドバシJ6ビルで開催された『ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT』に出席。昼に15分間寝ることを続けていると明かした。
【画像】美のオーラをまとうM!LK・佐野勇斗（別カット）
「SHISEIDO」はあす6日から15日の期間限定で、同所にて新グローバルアンバサダーに就任したBLACKPINK・LISAとブランドの象徴的な存在である「アルティミューン」が融合したポップアップイベントを開催する。ポップアップは人種、年齢、性別を問わず支持される両者が共通して体現する価値をテーマとした7つの部屋に分かれており、五感で体験できるさまざまなコンテンツがある。
“素肌美の舞台裏”がテーマの一つになっていることから、舞台裏で必ず行う自分を整えるケアを聞かれると、「睡眠ですかね」と回答。「絶対に昼に15分間寝ることを続けているのですが、体調やマインドの意味でも整えるために大事かなと思います」と答えた。
イベントについては「美術館のように見応えのあるイベントになっていました」と驚き。LISAの未公開の映像が見える場所について「世界で活躍されている想いなどを語っておられ、僕も同じ音楽活動をしている身として勉強になりました」と身を引き締めた。
このほか、欠かせない美容ルーティンについては「メイクを落とすことは絶対にやっています。朝は顔を洗ってクリームを塗るくらいで、特別なことは特に何もやりません」とコメント。美容にこだわり始めたきっかけは「10代の頃に肌が荒れてしまった期間があり、そこから美容については、ネットで調べて意識するようになりました」と明かした。
おすすめの美容法や体調管理の方法はずばり「睡眠」。「睡眠だけで、ニキビだけではなく、血行なども変わってくると思います」とし、さらに「朝起きた時の肌の色も睡眠時間によって全然違うので、三大欲求と言われるだけあり、睡眠は大事だなと思います」と語っていた。
