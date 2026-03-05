¥³¥áÌ±´ÖÈ÷Ãß¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³5Ëü¥È¥ó¡¡5·î¸øÊç¡¢28Ç¯ÅÙËÜ³Ê³«»Ï
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¸¡Æ¤¤¹¤ë¥³¥á¤ÎÈ÷ÃßÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ°ìÉô¤òÌ±´Ö¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼Â¾Ú¼Â¸³¤Îµ¬ÌÏ¤¬5Ëü¥È¥óÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ëÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬5Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£2026Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£»ö¶È¼Ô¤Î¸øÊç¤Ï5·î¤Ë»Ï¤á¤ë¡£¼ûµë¤¬É¯Ç÷¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤ÇÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤¬ÃÙ¤ì¤¿È¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢28Ç¯ÅÙ¤ÎËÜ³Ê±¿ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¿×Â®¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤¯ÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£
¡¡¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î»²²Ã¤ÏÌ±´Ö²·Çä¶È¼Ô¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢ÊÝ´É·ÐÈñ¤òÊä½õ¤·¤Æ²ÝÂê¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¡£ÊÝ´É¤¹¤ë¾ì½ê¤äÊýË¡¡¢¾®Çä¶È¼Ô¤ËÇä¤êÅÏ¤¹ºÝ¤ÎÌäÂêÅÀ¤â¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï100Ëü¥È¥óµ¬ÌÏ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤òÊÝ´É¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯3·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ÏÌó6³ä¤ËÁêÅö¤¹¤ë·×59Ëü¥È¥ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¤¬¡¢Çä¤êÅÏ¤·¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢µ¡Æ°À¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÀºÊÆµ¡Ç½¤ò»ý¤Á¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¶á¤¤Î©¾ì¤Î²·Çä¶È¼Ô¤ËÊÝ´É¤òµÁÌ³¤Å¤±¡¢ÉÔÂ¤·¤¿ºÝ¤ÎÄ´À°ÊÛ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡Ì±´Ö¤¬ÊÝ´É¤¹¤ëÈ÷ÃßÎÌ¤Ï¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¶È¼Ô¤È¶¨µÄ¤·¤Æ28Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë·è¤á¤ë¡£