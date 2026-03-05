後輩たちへ感謝の気持などを伝えました。ミラノ・コルティナ冬季五輪で銀メダルを獲得した吉田唄菜選手から母校に動画のメッセージが届きました。

【写真を見る】冬季五輪で銀メダルの吉田唄菜選手が母校の小学校に動画メッセージ「素敵な挑戦が生まれることを楽しみにしています」【岡山】

（吉田唄菜選手の動画メッセージ）

「たくさんの応援が本当に力になりました。ありがとうございました」

倉敷市の粒江小学校で放映されたのは、卒業生で、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート団体に出場した吉田唄菜選手からのメッセージです。小学校では、吉田選手の五輪に出場に向けて、寄せ書きや動画での応援メッセージを送っていました。





地元からの声援も受け、吉田選手は銀メダルを獲得。今回の動画では、後輩たちへのお礼とともに、「夢に向かって努力を続ければ必ず力になる」と激励しました。

（吉田唄菜選手の動画メッセージ）

「倉敷から、そして粒江小学校から、これからたくさんの素敵な挑戦が生まれることを楽しみにしています」

（応援動画を送った6年生）

「僕たちに勇気を与えてくれるメッセージをくれて、とてもうれしかったです」「看護師を目指しているので、勉強をがんばって看護師を目指していきたいなと思いました」

学校では、児童たちに直接メダルを見せてもらえる機会も作ってもらえたらと話しています。