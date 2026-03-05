パリ世代”屈指FWがJリーグ挑戦へ! 内野航太郎の神戸入りが正式発表! 筑波大からデンマークで研鑽
ヴィッセル神戸は、ブレンビー(デンマーク)のFW内野航太郎(21)を期限付き移籍で獲得したことを発表した。移籍期間は今季のJ1百年構想リーグ終了までとなる。神戸での背番号は「40」になるという。
内野は横浜F・マリノスのアカデミーで育ち、横浜FMユースを経て筑波大へ進学。2025年7月にブレンビーに加入し、海外挑戦をスタートした。これまでデンマーク1部リーグのスーペルリーガで通算5試合に出場していた。世代別の日本代表にも選出されており、U-16からU-23まで各世代の代表を経験。24年にはパリ五輪アジア最終予選を兼ねたAFC U23アジアカップの優勝メンバーにも名を連ねた。
クラブを通じて内野は「この度、ヴィッセル神戸に加入することになりました。内野航太郎です。チームの目標であるアジアNo.1に貢献し、ピッチで自分の価値を証明するために来ました」と挨拶し、意気込みを語っている。
「今回の移籍に際してお力添えいただいた皆さま、そして苦しい時期に手を差し伸べてくださった方々に心より感謝しています。おろしたての情熱を胸に、皆さまの前でプレーできる日を楽しみにしています。応援よろしくお願いします」
