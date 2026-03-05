ASIAN KUNG-FU GENERATION、新曲「スキンズ」がTVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第3クールOPテーマに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ASIAN KUNG-FU GENERATIONの新曲「スキンズ」が、4月2日からスタートするTVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第3クールのオープニングテーマに決定。5月27日にこの曲を表題とするニューシングル「スキンズ」がリリースされることも発表された。

■アニメPVで音源の一部が解禁

TVアニメ『Dr.STONE』の最終（ファイナル）シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第3クールのメインPVでは、新曲「スキンズ」の一部を聴くことができる。ぜひチェックしよう。

5月27日に発売されるニューシングル「スキンズ」には、この新曲に加え、カップリングに「汐入ナイトフォール」を収録。

この楽曲は、喜多建介が作詞を初め手掛けた楽曲で、作曲も担当。初回生産限定盤二付属する特典Blu-rayの収録内容などは追って発表される。

なお、ASIAN KUNG-FU GENERATIONは、3月25日にニューEP『フジエダ EP』をリリース。リード楽曲「おかえりジョニー」はすでに各配信サイトにて配信中だ。