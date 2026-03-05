ASIAN KUNG-FU GENERATION、新曲「スキンズ」がTVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第3クールOPテーマに決定
ASIAN KUNG-FU GENERATIONの新曲「スキンズ」が、4月2日からスタートするTVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第3クールのオープニングテーマに決定。5月27日にこの曲を表題とするニューシングル「スキンズ」がリリースされることも発表された。
■アニメPVで音源の一部が解禁
TVアニメ『Dr.STONE』の最終（ファイナル）シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第3クールのメインPVでは、新曲「スキンズ」の一部を聴くことができる。ぜひチェックしよう。
5月27日に発売されるニューシングル「スキンズ」には、この新曲に加え、カップリングに「汐入ナイトフォール」を収録。
この楽曲は、喜多建介が作詞を初め手掛けた楽曲で、作曲も担当。初回生産限定盤二付属する特典Blu-rayの収録内容などは追って発表される。
なお、ASIAN KUNG-FU GENERATIONは、3月25日にニューEP『フジエダ EP』をリリース。リード楽曲「おかえりジョニー」はすでに各配信サイトにて配信中だ。
■ASIAN KUNG-FU GENERATION後藤正文 コメント
彼らよりも、アニメの世界の外の僕たちこそが文明をイチからやり直すべきなのではと、最近は考え込んでしまいます。
本当に皆が月まで行けるような時代の先に、明るい未来が待っていてほしい。
様々な悩みや違いを抱えたまま踊るための歌を、『Dr.STONE』に向けて書きました。
■リリース情報
2026.03.25 ON SALE
EP『フジエダ EP』
2026.05.27 ON SALE
SINGLE「スキンズ」
