主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月5日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1827( 1291)
6月限 970( 570)
TOPIX先物 3月限 192( 192)
6月限 75( 75)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 102( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 24( 0)
TOPIX先物 3月限 10( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1486( 728)
6月限 500( 500)
TOPIX先物 3月限 394( 394)
6月限 310( 300)
日経225ミニ 3月限 2880( 2880)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 566( 0)
6月限 10( 10)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 149( 149)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3682( 2234)
6月限 518( 396)
TOPIX先物 3月限 371( 319)
6月限 337( 337)
日経225ミニ 3月限 141862( 65450)
4月限 1451( 775)
5月限 110( 74)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1656( 1020)
6月限 371( 135)
日経225ミニ 3月限 76050( 50238)
4月限 983( 381)
5月限 80( 28)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 40( 40)
日経225ミニ 3月限 6421( 6421)
4月限 113( 113)
5月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1023( 1023)
6月限 94( 94)
TOPIX先物 3月限 73( 73)
6月限 4( 4)
日経225ミニ 3月限 33005( 33005)
4月限 79( 79)
5月限 20( 20)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1827( 1291)
6月限 970( 570)
TOPIX先物 3月限 192( 192)
6月限 75( 75)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 102( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 24( 0)
TOPIX先物 3月限 10( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1486( 728)
6月限 500( 500)
TOPIX先物 3月限 394( 394)
6月限 310( 300)
日経225ミニ 3月限 2880( 2880)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 566( 0)
6月限 10( 10)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 149( 149)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3682( 2234)
6月限 518( 396)
TOPIX先物 3月限 371( 319)
6月限 337( 337)
日経225ミニ 3月限 141862( 65450)
4月限 1451( 775)
5月限 110( 74)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1656( 1020)
6月限 371( 135)
日経225ミニ 3月限 76050( 50238)
4月限 983( 381)
5月限 80( 28)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 40( 40)
日経225ミニ 3月限 6421( 6421)
4月限 113( 113)
5月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1023( 1023)
6月限 94( 94)
TOPIX先物 3月限 73( 73)
6月限 4( 4)
日経225ミニ 3月限 33005( 33005)
4月限 79( 79)
5月限 20( 20)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース