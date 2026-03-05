　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1827(　　1291)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 970(　　 570)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 192(　　 192)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　75(　　　75)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 102(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　24(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　10(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1486(　　 728)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 500(　　 500)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 394(　　 394)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 310(　　 300)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2880(　　2880)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 566(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　10(　　　10)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 149(　　 149)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3682(　　2234)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 518(　　 396)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 371(　　 319)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 337(　　 337)
日経225ミニ　 　 3月限　　　141862(　 65450)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1451(　　 775)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 110(　　　74)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1656(　　1020)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 371(　　 135)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 76050(　 50238)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 983(　　 381)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　80(　　　28)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　40(　　　40)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6421(　　6421)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 113(　　 113)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 6(　　　 6)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1023(　　1023)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　94(　　　94)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　73(　　　73)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 33005(　 33005)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　79(　　　79)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　20(　　　20)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース