主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月5日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8675( 4234)
6月限 415( 415)
TOPIX先物 3月限 2829( 1797)
6月限 969( 569)
日経225ミニ 3月限 4573( 4547)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 877( 536)
TOPIX先物 3月限 710( 446)
6月限 2( 2)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 393( 0)
TOPIX先物 3月限 4202( 2673)
6月限 299( 21)
日経225ミニ 3月限 2799( 2783)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3073( 2352)
6月限 1276( 1276)
TOPIX先物 3月限 3775( 3418)
6月限 1961( 1661)
日経225ミニ 3月限 6332( 6308)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 577( 533)
TOPIX先物 3月限 1886( 269)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 26( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3435( 1635)
6月限 451( 249)
TOPIX先物 3月限 912( 628)
6月限 143( 143)
日経225ミニ 3月限 128435( 60393)
4月限 1002( 506)
5月限 71( 41)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1276( 874)
6月限 188( 96)
日経225ミニ 3月限 62770( 39478)
4月限 811( 193)
5月限 34( 20)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18( 18)
日経225ミニ 3月限 7135( 7135)
4月限 82( 82)
5月限 17( 17)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1115( 1115)
6月限 110( 110)
TOPIX先物 6月限 6( 6)
日経225ミニ 3月限 32964( 32964)
4月限 295( 295)
5月限 19( 19)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
