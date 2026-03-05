　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　8675(　　4234)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 415(　　 415)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2829(　　1797)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 969(　　 569)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4573(　　4547)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 877(　　 536)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 710(　　 446)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 393(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4202(　　2673)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 299(　　　21)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2799(　　2783)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3073(　　2352)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1276(　　1276)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3775(　　3418)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1961(　　1661)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6332(　　6308)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 577(　　 533)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1886(　　 269)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　26(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3435(　　1635)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 451(　　 249)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 912(　　 628)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 143(　　 143)
日経225ミニ　 　 3月限　　　128435(　 60393)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1002(　　 506)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　71(　　　41)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1276(　　 874)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 188(　　　96)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 62770(　 39478)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 811(　　 193)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　34(　　　20)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　18(　　　18)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7135(　　7135)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　82(　　　82)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　17(　　　17)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1115(　　1115)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 110(　　 110)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 32964(　 32964)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 295(　　 295)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　19(　　　19)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース