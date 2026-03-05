外国証券 先物取引高情報まとめ（3月5日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 17830( 17700)
6月限 1785( 1785)
TOPIX先物 3月限 25477( 25477)
6月限 664( 664)
日経225ミニ 3月限 288627( 288627)
4月限 4822( 4822)
5月限 162( 162)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8706( 8706)
6月限 500( 500)
TOPIX先物 3月限 18514( 18514)
6月限 77( 77)
日経225ミニ 3月限 152059( 152059)
4月限 959( 959)
5月限 66( 66)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 664( 490)
TOPIX先物 3月限 1000( 1000)
日経225ミニ 3月限 1399( 1399)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2552( 1326)
6月限 627( 27)
TOPIX先物 3月限 5495( 4229)
6月限 4( 4)
日経225ミニ 3月限 5669( 5663)
4月限 2( 2)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2535( 2535)
6月限 80( 80)
TOPIX先物 3月限 3607( 3607)
6月限 94( 84)
日経225ミニ 3月限 10129( 10129)
4月限 165( 165)
5月限 40( 40)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1356( 1351)
TOPIX先物 3月限 3899( 3899)
日経225ミニ 3月限 3934( 3876)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8665( 8665)
6月限 1869( 1869)
TOPIX先物 3月限 15282( 15282)
6月限 318( 318)
日経225ミニ 3月限 65393( 65393)
4月限 3286( 3286)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 547( 526)
6月限 91( 53)
TOPIX先物 3月限 838( 838)
6月限 268( 268)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1108( 458)
6月限 617( 17)
TOPIX先物 3月限 983( 983)
日経225ミニ 3月限 893( 893)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 565( 565)
6月限 82( 82)
TOPIX先物 3月限 1952( 1952)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8( 0)
6月限 108( 108)
TOPIX先物 6月限 4( 4)
日経225ミニ 3月限 897( 897)
4月限 131( 131)
5月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
株探ニュース