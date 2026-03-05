　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 17830(　 17700)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1785(　　1785)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 25477(　 25477)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 664(　　 664)
日経225ミニ　 　 3月限　　　288627(　288627)
　　　　　 　 　 4月限　　　　4822(　　4822)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 162(　　 162)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　8706(　　8706)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 500(　　 500)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 18514(　 18514)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　77(　　　77)
日経225ミニ　 　 3月限　　　152059(　152059)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 959(　　 959)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　66(　　　66)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 664(　　 490)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1000(　　1000)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1399(　　1399)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2552(　　1326)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 627(　　　27)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5495(　　4229)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5669(　　5663)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2535(　　2535)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　80(　　　80)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3607(　　3607)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　94(　　　84)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 10129(　 10129)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 165(　　 165)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　40(　　　40)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1356(　　1351)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3899(　　3899)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3934(　　3876)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　8665(　　8665)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1869(　　1869)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 15282(　 15282)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 318(　　 318)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 65393(　 65393)
　　　　　 　 　 4月限　　　　3286(　　3286)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 547(　　 526)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　91(　　　53)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 838(　　 838)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 268(　　 268)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1108(　　 458)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 617(　　　17)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 983(　　 983)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 893(　　 893)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 565(　　 565)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　82(　　　82)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1952(　　1952)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 8(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 108(　　 108)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 897(　　 897)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 131(　　 131)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース