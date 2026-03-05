　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 23563(　 21362)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3065(　　1965)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 34544(　 32401)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2101(　　1701)
日経225ミニ　 　 3月限　　　313644(　313556)
　　　　　 　 　 4月限　　　 17275(　　6775)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 203(　　 203)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 17356(　 15562)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1097(　　 997)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 33652(　 33140)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 989(　　 664)
日経225ミニ　 　 3月限　　　242353(　234353)
　　　　　 　 　 4月限　　　　7535(　　6535)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 174(　　 174)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5169(　　2161)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1116(　　 516)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5199(　　2783)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1500(　　 200)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 10095(　 10095)
　　　　　 　 　 4月限　　　　6000(　　　 0)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6567(　　4687)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 514(　　 514)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 13914(　　8687)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1003(　　1003)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6136(　　6098)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1003(　　　 3)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 8(　　　 8)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4605(　　3812)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1161(　　1161)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 13527(　　8084)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　72(　　　72)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 17795(　 17795)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3901(　　2742)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　87(　　　87)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 13181(　　7696)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6519(　　1089)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　9677(　　9677)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 14324(　 13756)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1479(　　1379)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 21215(　 19094)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 385(　　 385)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 97729(　 97729)
　　　　　 　 　 4月限　　　　5151(　　5151)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2114(　　1951)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 500(　　 500)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2709(　　1637)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 804(　　 304)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3500(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 957(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2856(　　1063)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　18(　　　18)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 866(　　 769)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 534(　　　34)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1783(　　1360)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 777(　　 477)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　95(　　　95)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　17(　　　17)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース