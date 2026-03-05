外国証券 先物取引高情報まとめ（3月5日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 23563( 21362)
6月限 3065( 1965)
TOPIX先物 3月限 34544( 32401)
6月限 2101( 1701)
日経225ミニ 3月限 313644( 313556)
4月限 17275( 6775)
5月限 203( 203)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 17356( 15562)
6月限 1097( 997)
TOPIX先物 3月限 33652( 33140)
6月限 989( 664)
日経225ミニ 3月限 242353( 234353)
4月限 7535( 6535)
5月限 174( 174)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5169( 2161)
6月限 1116( 516)
TOPIX先物 3月限 5199( 2783)
6月限 1500( 200)
日経225ミニ 3月限 10095( 10095)
4月限 6000( 0)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6567( 4687)
6月限 514( 514)
TOPIX先物 3月限 13914( 8687)
6月限 1003( 1003)
日経225ミニ 3月限 6136( 6098)
4月限 1003( 3)
5月限 8( 8)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4605( 3812)
6月限 1161( 1161)
TOPIX先物 3月限 13527( 8084)
6月限 72( 72)
日経225ミニ 3月限 17795( 17795)
4月限 2( 2)
5月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3901( 2742)
6月限 87( 87)
TOPIX先物 3月限 13181( 7696)
6月限 6519( 1089)
日経225ミニ 3月限 9677( 9677)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 14324( 13756)
6月限 1479( 1379)
TOPIX先物 3月限 21215( 19094)
6月限 385( 385)
日経225ミニ 3月限 97729( 97729)
4月限 5151( 5151)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2114( 1951)
6月限 500( 500)
TOPIX先物 3月限 2709( 1637)
6月限 804( 304)
日経225ミニ 4月限 3500( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 957( 0)
TOPIX先物 3月限 2856( 1063)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18( 18)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 866( 769)
6月限 534( 34)
TOPIX先物 3月限 1783( 1360)
6月限 777( 477)
日経225ミニ 4月限 95( 95)
5月限 17( 17)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
