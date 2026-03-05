「日経225オプション」3月限プット手口情報（5日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 133( 133)
楽天証券 42( 40)
JPモルガン証券 30( 30)
SBI証券 19( 13)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 152( 152)
JPモルガン証券 50( 50)
SBI証券 76( 48)
松井証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 12( 12)
BNPパリバ証券 8( 8)
インタラクティブ証券 8( 8)
楽天証券 10( 4)
安藤証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
日産証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
SBI証券 18( 10)
楽天証券 7( 7)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
岩井コスモ証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
