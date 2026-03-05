「日経225オプション」3月限コール手口情報（5日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
楽天証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 7( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 299( 299)
シティグループ証券 147( 147)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
SBI証券 25( 15)
BNPパリバ証券 14( 14)
松井証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 6( 6)
楽天証券 6( 6)
フィリップ証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
安藤証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯5万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万5625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 4( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万5375円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 56( 56)
SBI証券 19( 17)
BNPパリバ証券 9( 9)
松井証券 2( 2)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 23( 13)
楽天証券 5( 3)
マネックス証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
楽天証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 7( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 299( 299)
シティグループ証券 147( 147)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
SBI証券 25( 15)
BNPパリバ証券 14( 14)
松井証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 6( 6)
楽天証券 6( 6)
フィリップ証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
安藤証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯5万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万5625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 4( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万5375円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 56( 56)
SBI証券 19( 17)
BNPパリバ証券 9( 9)
松井証券 2( 2)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 23( 13)
楽天証券 5( 3)
マネックス証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース