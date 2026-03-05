「日経225オプション」3月限コール手口情報（5日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 154( 154)
JPモルガン証券 92( 92)
BNPパリバ証券 19( 19)
SBI証券 26( 16)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
楽天証券 12( 10)
松井証券 9( 9)
岩井コスモ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ゴールドマン証券 5( 5)
◯5万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
シティグループ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯5万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
JPモルガン証券 10( 10)
SBI証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 215( 115)
野村証券 180( 80)
モルガンMUFG証券 15( 15)
JPモルガン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 8( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
