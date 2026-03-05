株価指数先物【引け後】 買い一巡後は利食いに伴うロング解消が優勢 株価指数先物【引け後】 買い一巡後は利食いに伴うロング解消が優勢

大阪3月限

日経225先物 55140 +890 （+1.64％）

TOPIX先物 3685.5 +47.5 （+1.30％）



日経225先物（3月限）は前日比890円高の5万5140円で取引を終了。寄り付きは5万6300円と、シカゴ日経平均先物（5万6370円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。開始直後に5万6070円まで上げ幅を縮めた後は上へのバイアスが強まり、前場中盤にかけて5万6640円まで買われた。ただし、買い一巡後は利益確定に伴うロング解消が入り、前場終盤に5万5470円まで上げ幅を縮めた。



ランチタイムでは5万5500円～5万5800円辺りでの保ち合いを継続。後場に入りレンジを下抜けると、中盤にかけて5万4910円まで上げ幅を縮めている。その後5万5720円まで切り返す場面もあったが、終盤にかけては持ち高調整とみられるロング解消の動きが入り、5万5140円で取引を終えた。



25日移動平均線（5万6050円）を上回って始まり、5万6640円まで上げ幅を広げたものの、買い一巡後は同線での攻防となり、前場中盤にかけて割り込んできた辺りから、ロング解消に向かわせたようである。



また、米国市場の取引終了後に予想を上回る決算を発表したブロードコム が時間外取引で5％を超える上昇となった。ただし、アドバンテスト<6857>［東証P］やソフトバンクグループ<9984>［東証P］、東京エレクトロン<8035>［東証P］などは買い一巡後に上げ幅を縮めるなど、インパクトが限られていたこともロング解消を誘いやすかった。



週足ではボリンジャーバンド+1σ（5万6400円）を下回っての推移となった。週足の+1σと中心値（13週）である5万3630円とのレンジが意識されやすく、押し目待ち狙いのロングを手控えさせそうである。積極的なショートも仕掛けにくいと考えられ、オプション権利行使価格の5万5000円を中心とした上下の権利行使価格である、5万3500円から5万6500円辺りでのレンジを想定しておきたい。



NT倍率は先物中心限月で14.96倍に上昇した。一時15.00倍をつけたものの上へのバイアスは強まらず、14.87倍に低下する動きもあったが、75日線（14.87倍）が支持線として意識された。その後は25日線（14.94倍）辺りでの推移をみせており、トレンドの出にくい状況だった。25日線が支持線に変わる動きをみせてくると、ややNTロングに振れる可能性はあるだろう。



手口面（3月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万1362枚、ソシエテジェネラル証券が1万5562枚、バークレイズ証券が1万3756枚、ゴールドマン証券が4687枚、野村証券が4234枚、JPモルガン証券が3812枚、サスケハナ・ホンコンが3030枚、モルガンMUFG証券が2742枚、みずほ証券が2352枚、BNPパリバ証券が2161枚だった。



TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が3万3140枚、ABNクリアリン証券が3万2401枚、バークレイズ証券が1万9094枚、ゴールドマン証券が8687枚、JPモルガン証券が8084枚、モルガンMUFG証券が7696枚、みずほ証券が3418枚、BNPパリバ証券が2783枚、SMBC日興証券が2673枚、ビーオブエー証券が2553枚だった。



