千葉県の香取神宮に油のようなものをまいたとして、ニューヨークで医師をしていた男が逮捕されました。JNNのカメラが、アメリカの当局に出頭する男の姿を捉えていました。

今月2日、アメリカ・ニューヨーク。

記者

「油をかけたというのは事実なんでしょうか？」

金山昌秀容疑者

「……」

記者

「犯罪という認識はあったのでしょうか？」

金山昌秀容疑者

「……」

アメリカ当局に出頭したのは、ニューヨークに住む医師の金山昌秀容疑者（63）。日本の警察に、建造物損壊の疑いで逮捕・送検されました。

事件があったのは今から11年前。

記者

「こちらの香取神宮に液体をまいたとして、アメリカ在住の男に逮捕状が出ていたことが分かりました」

2015年3月、千葉県にある香取神宮の拝殿などに油のような液体がまかれたのです。警察は、金山容疑者の逮捕状をとりましたが、本人はニューヨークに逃亡。

記者

「神社に油をまいたんですか？」

金山昌秀容疑者

「GO GO GO GO！！」

猛スピードで報道陣を振り払う金山容疑者。別の日には。

金山昌秀容疑者

「今回の件はまったく関係ないので。 前にも申し上げたとおり関与はしていません」

「（Q.神社に行って油をまいていない？）はい」

事件への関与を否定していました。ところが一方で…

金山昌秀容疑者

「神社は悪霊の巣窟です。油を降り注ぎ、清めました」

2012年とされる動画では、油を注いだと告白。

金山容疑者は2013年ごろにキリスト教系の宗教団体を設立し、布教活動を続けていました。2015年7月、ノルウェーで開催されたセミナーでは。

金山昌秀容疑者

「すべての敵の攻撃にイエス・キリストの名のもとに集め、私は命令します。行け！！」

セミナーの終了後、金山容疑者を直撃すると。

金山昌秀容疑者

「私はカルトでも何でもない。でも弁護士を立てているので言えない」

それから11年。逮捕された金山容疑者は容疑を認め、動機については…

金山昌秀容疑者

「キリスト教の祈りの中で聖霊に導かれるまま訪れた神社・仏閣に対して、オイルを塗り、油注ぎ（儀式）をするため」

液体は「オリーブ油」だったと供述しているということです。

香取神宮の神職

「こちらのほうに、ちょっと消えないで残っているような感じですね」

被害に遭った香取神宮には、これまでに複数回、金山容疑者の代理人から示談の申し入れがあったということですが。

香取神宮の神職

「パスポートの更新ができないので帰国ができない。謝罪を弁護士さんが代理で行いたいという話。自首して、帰国をして、罪を償って謝罪に来るべきと答えて、弁護士さんからの話には応じませんでした」

金山容疑者は、ほかの神社などにも液体をまいたことを認めているということで、警察は、当時、16都府県で48件相次いだ同様の事件との関連を調べています。