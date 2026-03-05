◇イングランド・プレミアリーグ ブライトン0―1アーセナル（2026年3月4日 英国・ブライトン）

ブライトンのMF三笘薫（28）が左足首を負傷した。ホームのアーセナル戦に中盤の左サイドで先発。0―1の前半12分にシュートを放った際に相手DFガブリエウと接触して患部を捻り、倒れ込んだ。その後も足を気にする様子を見せながらプレーを続けたものの、前半終了時に自ら交代を求めて退いた。

ヒュルツェラー監督は三笘に関し「試合を続けられなかった。前半は良いパフォーマンスを見せていたので残念」と発言。負傷の程度には「検査結果を待つ必要がある。大きなケガと考えていない」と続けた。しかし、地元メディア「サセックス・ワールド」は試合後の日本人アタッカーが患部をプロテクターで固定して松葉づえをつく姿が目撃されたとし「ブライトンはしばらくの間、スター・ウインガーのカオル・ミトマを欠くことになるだろう」と指摘。報道通りなら今月下旬に控える英国遠征での日本代表復帰は見送られる可能性が高そうだ。

昨年9月27日のチェルシー戦で同じ左足首を痛めた際は復帰までに約2カ月半を要して公式戦10試合を欠場した。年明け以降はリーグ戦に10試合連続で先発し、コンディションを上げていただけに痛恨の負傷。森保ジャパンはW杯北中米大会開幕を6月に控える中で南野拓実（モナコ）や久保建英（Rソシエダード）、遠藤航（リバプール）ら主力の負傷離脱が続いている。