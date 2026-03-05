ももいろクローバーZの佐々木彩夏さん（29）が5日、結婚することを発表。メンバーやファンから、祝福の声が寄せられています。

【映像】ももクロメンバーからのお祝いメッセージ

佐々木さんはこの日、グループの公式サイトや自身のInstagramでコメントを発表。全文をご紹介します。

「いつも温かい応援本当にありがとうございます。私事ではありますが、この度結婚することになりました。こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。2026年3月5日 佐々木彩夏」

佐々木さんの結婚発表に、メンバーの百田夏菜子さん（31）は、「これから歩むたくさんの時間が、愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように…！末永くお幸せにね」。

玉井詩織さん（30）は、「出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ。長く一緒にやってるとメンバーの人生の節目に立ち会うことができてとても嬉しいです！」

高城れにさん（32）は、「彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！たくさんの幸せに出会えますように。そんな姿を近くでみせてね!!本当におめでとう！」と、それぞれメッセージを送っており、ファンからは、「待って待って待っておめでとう」「かわいいウェディング姿見たいです」「ついにこの日が…」など、祝福や「あーりんロス」の声などが寄せられています。（『ABEMA NEWS』より）