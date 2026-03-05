3月5日までに、タレントの大沢あかねが自身のInstagramを更新。イメチェン姿を公開し、その姿が話題となっている。

大沢は、《春が来る気がして髪を切ったけど、、全然、来ませんやん》と綴り、長かった髪を切ったことを報告。添えられた写真には、顎周りまですっきりと切ったボブ姿の大沢が写っている。

「大沢さんは、2025年頭までは短めのヘアスタイルが多かったんです。しかし2025年7月にエクステを付けたことを報告。一気に胸元まで長いロング髪にイメチェンしました。そこからしばらくは長い髪をキープしていたのですが、今回は春に向けて、久しぶりに短めスタイルにイメチェンしたようですね」（芸能プロ関係者）

髪型の激変にファンも反応。Instagramのコメント欄は、

《めちゃくちゃかわいいです！！》

《ビジュよいですね》

《ショートもめちゃめちゃ似合いますよ》

と絶賛する声に溢れていた。そんな大沢は、近年“美人化”してきたことが度々話題になってきた。さらに、2026年2月2日には美容本を発売。美容タレントとしての人気が広がってきていると、前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「大沢さんは、『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』と題した美容本を発売。彼女にとって初めての美容本です。現在3児の母である大沢さんが実践してきた“お風呂”を活用した美容法や、30代後半から肌のケアをしてきたリアルな内容が掲載されています」

幼少期から子役モデルとして活動してきた大沢。雑誌『ピチレモン』の専属モデルとしてもティーン世代からの絶大な支持を集めてきた。そんな彼女が大人になった今、また新たな支持を得ている。

「新刊は発売直後から話題を呼び、Amazonのスキンケア関連書籍ランキングで1位を獲得。好調な売れ行きを見せています。これまで美容に無頓着だった彼女のリアルな変化が、共感を広げているのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

“いつからでも美しくなれる”というメッセージは、多くの女性の希望になっているはずだ。