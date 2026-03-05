札幌ドーム開催＜JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026＞出演者第3弾にtimelesz
2026年4月18日(土)・19日(日)の2日間、札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されるフェス型音楽ライブイベント＜JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026＞の第3弾出演者としてtimeleszの出演が発表された。
timeleszは4月19日(日)公演へ出演が決定。昨年、新体制となって初めてのアルバムリリース、全国アリーナツアー、そしてドームツアーを大成功に収めた彼らが＜JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026＞のステージを熱く盛り上げる。
なお、すでに発表されている出演者は、4月18日(土)出演のKep1er、原因は自分にある。、STARGLOW、三浦大知、優里、19日(日)出演のUVERworld、Chevon、騎士X - Knight X -、Novelbright、BE:FIRST（※50音順）。また、オープニングアクトとして18日(土)にはTRIPLANE、メリクレット、Re:inc.、19日(日)にはI Don’t Like Mondays.、リアクション ザ ブッタが出演する。
＜JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026＞は、「夢と感動のステージを届けたい」というプレミストドームのコンセプトをもとに、1.5〜2万人動員規模で使用する「新モード（※）」として活用し2024年3月に初開催。今回は2DAYS開催となり、出演アーティスト数も大幅に拡大している。
チケットは3月6日(金)20時〜第二次先着先行予約の受付がスタート。詳細はオフィシャルサイトにて。
（※）新モード：大和ハウス プレミストドームの活用促進を目的としたものであり、ドームが持つ全天候型多目的施設としての特長を活かし、多様なイベントに対応するため、クローズドアリーナの大空間を大黒幕で仕切ることにより、1.5〜2万人規模のイベントに対応できる。
■＜JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026＞
＜開催日＞
4月18日(土) 開場11:30 開演13:00
4月19日(日) 開場11:30 開演13:00
＜出演＞ ※50音順
4月18日(土)
Kep1er、原因は自分にある。 、STARGLOW、三浦大知、優里 ほか
オープニングアクト：TRIPLANE、メリクレット、Re:inc.
4月19日(日)
UVERworld、Chevon、timelesz、騎士X - Knight X -、Novelbright、BE:FIRST
オープニングアクト：I Don’t Like Mondays.、リアクション ザ ブッタ
＜会場＞
大和ハウス プレミストドーム
(〒062-0045 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地)
＜チケット料金＞
JAL スーパービューシート(着席指定席)：16,800円(税込)
指定席：12,800円(税込)
U-18席：7,700円(税込)
※年齢制限：小学生以上有料。未就学児童は入場不可。
※おひとり様4枚まで
★JALスーパービューシート（着席指定席）について
※JAL スーパービューシートオリジナルタオル 付き
※立見禁止席 必ず座ってご覧いただくお席となります。立ってご観覧いただくことはできません。
※スタンド正面エリアを予定しております。
★U-18席について
※年齢は各公演当日の年齢となります。公演当日、年齢を確認できる身分証明書（運転免許証、学生証、パスポート、身体障害者手帳、マイナンバーカード※通知カード不可、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、外国人登錄証明書）をお持ちください。
※年齢確認ができない場合は、入場をお断りさせていただきます。
※期限の切れたものは無効となります。また、公的に発行された状態のままお持ちください。(コピーは不可)
※学生証・マイナンバーカード・住民基本台帳カードは写真と本人の現住所が確認できるもののみ有効です。
＜チケット先着先行予約＞
受付期間：3月6日(金)20:00〜3月19日(木)23:59
（本先行予約の予定枚数に達し次第受付終了）
https://w.pia.jp/t/sme2026/
＜公式HP＞
https://sapporomusicexperience.com/
＜公式X＞
https://x.com/smex240330
＜主催・制作・運営＞
札幌ドーム / エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ / ミュージックファン / ハンズオン・エンタテインメント / ぴあ
＜特別協賛＞日本航空
＜特別協力＞AIR-G’FM北海道 / FM NORTH WAVE
＜協力＞札幌市 / スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング
【公演に関するお問い合わせ先】
ミュージックファン TEL：011-799-1000（平日 11:00〜18:00）
MAIL：info@musicfun.co.jp