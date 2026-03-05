2026年4月18日(土)・19日(日)の2日間、札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されるフェス型音楽ライブイベント＜JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026＞の第3弾出演者としてtimeleszの出演が発表された。

timeleszは4月19日(日)公演へ出演が決定。昨年、新体制となって初めてのアルバムリリース、全国アリーナツアー、そしてドームツアーを大成功に収めた彼らが＜JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026＞のステージを熱く盛り上げる。

なお、すでに発表されている出演者は、4月18日(土)出演のKep1er、原因は自分にある。、STARGLOW、三浦大知、優里、19日(日)出演のUVERworld、Chevon、騎士X - Knight X -、Novelbright、BE:FIRST（※50音順）。また、オープニングアクトとして18日(土)にはTRIPLANE、メリクレット、Re:inc.、19日(日)にはI Don’t Like Mondays.、リアクション ザ ブッタが出演する。

＜JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026＞は、「夢と感動のステージを届けたい」というプレミストドームのコンセプトをもとに、1.5〜2万人動員規模で使用する「新モード（※）」として活用し2024年3月に初開催。今回は2DAYS開催となり、出演アーティスト数も大幅に拡大している。

チケットは3月6日(金)20時〜第二次先着先行予約の受付がスタート。詳細はオフィシャルサイトにて。

（※）新モード：大和ハウス プレミストドームの活用促進を目的としたものであり、ドームが持つ全天候型多目的施設としての特長を活かし、多様なイベントに対応するため、クローズドアリーナの大空間を大黒幕で仕切ることにより、1.5〜2万人規模のイベントに対応できる。