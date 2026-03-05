Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の「新生活セール」に先駆けて、先行セールを開催しています。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売中。

キングジムの生活雑貨ブランド「Latuna（ラチュナ）」は、二つ折りバインダー「スマートバインダー」を10％オフの1,439円（税込）で販売しています。

バインダー A4 クリップボード 【Latuna ラチュナ】 ファイル 2つ折り クリップ 贈り物 PU 名刺入れ 多機能 ペンホルダー ポケット付き (ブラウン, PUレザー) Latuna Amazon ポチップ ポチップ

PUレザーの高級感あふれる生地を使用し、熟練の職人たちがひとつひとつ手縫いで縫製するなど丁寧に作られているスマートバインダー。縫製不良や汚れがないかを厳しい基準で検品しているそうで、手触りも滑らかなんだとか。サイズはA4用紙が収まる大きさで、約60枚の書類を挟める強力なクリップ力も自慢。A4、B5、ルーズリーフ、名刺、カードなど多様な種類に対応できるポケット付きで、さまざまな場面で活躍してくれそうです。

本体重量は500g以下と軽量なので長時間持っていても疲れにくく、また360°折り畳める仕様でしっかりとした素材を採用しているため、折り返して立ったまま記入しても苦になりません。

ビジネス効率アップの必需アイテムとしてはもちろん、同僚や友人へのプレゼント、卒業祝いなど記念品としても喜ばれそうです。お得に手に入るこの機会をお見逃しなく。

オシャレなバインダーが気になる人はAmazonをチェック！

※この記事のリンクから商品を購入すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

