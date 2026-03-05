北陸鉄道グループは今月15日のダイヤ改正で、7区間の路線バスの運行を廃止すると発表しました。背景にあるのは、利用者の減少と運転士不足。地域交通の要でもあるバスが抱える課題と対策を取材しました。



通勤、通学はもちろん、全国からやってくる観光客。



日々、多くの人が行き交う金沢駅で、市内交通の要となっているのが路線バスです。



全国的に運転士不足が課題となり、金沢市内でも廃止や減便が相次いでいます。





今月3日、北陸鉄道グループが発表したダイヤ改正では、運転士不足を背景に8路線7区間の路線バスを実質的に廃止に。

さらに利用者の少ない昼間を中心に、1日98便を減便すると発表しました。



バスの利用者からは…



利用者は：

「命綱ですよね、バスは。働く人が増えてくれればいいなと思うんだけど、どんどん減ってるよね」

「みんなどこ行っても人手不足ですからね。頑張ってたくさん見つけてきてくれたら助かる」



バスを運行する北陸鉄道も、漫然と人手不足を嘆いているわけではありません。



北陸鉄道人事部・福田 将之 次長：

「猫の手も借りたいですけど、そのままですね。ほんと」



採用強化につなげようと、ポスターやパンフレットを作成し…

他にも免許費用の全額補助や転職支援金制度など、あの手この手で対策をとっています。



北陸鉄道人事部・福田 将之 次長：

「学校に通えない、会社に出勤できない、通院できない高齢者の方がたくさんいらっしゃいます。われわれの仕事がなければ、社会が成り立たない。そこが一番、社会を支えているという思いが一番」



地下鉄や路面電車のない金沢で、地域交通の柱となっている路線バス。



確実に進む高齢化社会を支えるためにも、運転士不足の解消は待ったなしの状況になっています。

