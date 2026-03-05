「辛い時に一番すぐに助けてくれた」ゆきぽよが飲食店開業を“恩人”にガチ相談
「ABEMA」オリジナル“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』の最終回となる#3が5日に放送された。#3では、#3では、母のフィリピン料理店開業を目指し、自らの売れる資産を売却、貯金と合わせて390万円を準備したゆきぽよが、飲食店開業のリアリティを学ぶため、飲食店経営者として成功を収めているタレント・はるな愛のもとを訪れる。
【写真】ゆきぽよがガチ相談する恩人とは
この番組は、崖っぷちに立つ芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、ゼロから人生の再設計に挑む姿を追う、“人生再スタート応援バラエティ”で、特別番組として全3回放送。番組MCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇の2名が務める。
「辛い時に一番すぐに助けてくれた」とはるなへの信頼を寄せるゆきぽよでしたが、待っていたのは経営者としての妥協なき助言。飲食店3店舗を経営するはるなは、ゆきぽよの甘い見通しに対し「正直に言っていい？」と切り出し…。
さらにお茶の新事業展開、芸能活動再開など“人生を再スタート”させている小島にも密着。東京・赤坂でのお茶専門店開業に向け、Excelを駆使した原価計算や予約サイトの構築まで、自ら「起業家」として泥臭く動く姿を映し出す。さらに、現在のマネージャーとの出会い、そして二人の心温まる関係性も…。最後には、芸能界復帰と事業家としての成功、その両輪を回す小島の覚悟と未来への決意が語られる。
そして本番組では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」も放送。この企画の第3回ゲストとして、マジシャンのマギー審司が登場 。番組スタッフから持ちかけられたのは、自身の代名詞である「でっかくなっちゃった」の耳のライセンス権利を売却しないかという突拍子もない提案。
困惑するマギー審司だったが、大ブレイク当時の、年間売上の驚きの金額も明かす。果たして、マギー審司は権利を売るのか？ そして、美人妻の反応は…？ 誰にでも起こりうる人生の転落と再起を、涙と葛藤、そして希望と共に描いていく“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』#3は、ABEMAにて5日23時放送。
【写真】ゆきぽよがガチ相談する恩人とは
この番組は、崖っぷちに立つ芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、ゼロから人生の再設計に挑む姿を追う、“人生再スタート応援バラエティ”で、特別番組として全3回放送。番組MCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇の2名が務める。
さらにお茶の新事業展開、芸能活動再開など“人生を再スタート”させている小島にも密着。東京・赤坂でのお茶専門店開業に向け、Excelを駆使した原価計算や予約サイトの構築まで、自ら「起業家」として泥臭く動く姿を映し出す。さらに、現在のマネージャーとの出会い、そして二人の心温まる関係性も…。最後には、芸能界復帰と事業家としての成功、その両輪を回す小島の覚悟と未来への決意が語られる。
そして本番組では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」も放送。この企画の第3回ゲストとして、マジシャンのマギー審司が登場 。番組スタッフから持ちかけられたのは、自身の代名詞である「でっかくなっちゃった」の耳のライセンス権利を売却しないかという突拍子もない提案。
困惑するマギー審司だったが、大ブレイク当時の、年間売上の驚きの金額も明かす。果たして、マギー審司は権利を売るのか？ そして、美人妻の反応は…？ 誰にでも起こりうる人生の転落と再起を、涙と葛藤、そして希望と共に描いていく“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』#3は、ABEMAにて5日23時放送。