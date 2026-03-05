4月よりTBSほかにて放送開始されるTVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』のオープニングテーマに前島亜美の新曲「Fly Again!!」が、エンディングテーマに愛美の新曲「ドラマチック逃避行」が決定した。

今作アニメは「HJ小説大賞2020年間最優秀賞」を受賞した人気シリーズ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』（HJ文庫／ホビージャパン）を原作とした作品。高校デビューに失敗し、灰色の青春時代を過ごした主人公・灰原夏希が高校入学直前にタイムリープし、高校生活をやり直す様を描いた“強くてニューゲーム学園ラブコメ”だ。

前島亜美が担当するオープニングテーマ「Fly Again!!」は、主人公・灰原夏希の心情に寄り添った楽曲。きらめくピアノの旋律と疾走感あふれるバンドサウンドが、桜が舞う春の情景を想起させる爽やかでエモーショナルな一曲となっている。

愛美が担当するエンディングテーマ「ドラマチック逃避行」は愛美が作詞を担当。アニメの世界観を投影した歌詞になっているとのことなので、アニメとあわせて注目してほしい。

両楽曲の発表とあわせ、楽曲の世界観を感じさせる新アーティスト写真も公開された。楽曲解禁などの詳細は後日発表となる。