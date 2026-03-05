TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』OPテーマに前島亜美、EDテーマに愛美が決定
4月よりTBSほかにて放送開始されるTVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』のオープニングテーマに前島亜美の新曲「Fly Again!!」が、エンディングテーマに愛美の新曲「ドラマチック逃避行」が決定した。
今作アニメは「HJ小説大賞2020年間最優秀賞」を受賞した人気シリーズ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』（HJ文庫／ホビージャパン）を原作とした作品。高校デビューに失敗し、灰色の青春時代を過ごした主人公・灰原夏希が高校入学直前にタイムリープし、高校生活をやり直す様を描いた“強くてニューゲーム学園ラブコメ”だ。
前島亜美が担当するオープニングテーマ「Fly Again!!」は、主人公・灰原夏希の心情に寄り添った楽曲。きらめくピアノの旋律と疾走感あふれるバンドサウンドが、桜が舞う春の情景を想起させる爽やかでエモーショナルな一曲となっている。
愛美が担当するエンディングテーマ「ドラマチック逃避行」は愛美が作詞を担当。アニメの世界観を投影した歌詞になっているとのことなので、アニメとあわせて注目してほしい。
両楽曲の発表とあわせ、楽曲の世界観を感じさせる新アーティスト写真も公開された。楽曲解禁などの詳細は後日発表となる。
■楽曲情報
■前島亜美「Fly Again!!」
作詞：UiNA
作曲：小高光太郎・UiNA
編曲：牧野太洋
TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』オープニングテーマ
■愛美「ドラマチック逃避行」
作詞：愛美
作曲：金崎真士(SUPA LOVE)
編曲：島崎貴光
TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』エンディングテーマ
■TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』
TBS・BS11にて2026年4月放送開始
＜キャスト＞
灰原夏希 役：上村祐翔
星宮陽花里 役：高尾奏音
本宮美織 役：中村カンナ
佐倉 詩 役：山根 綺
七瀬唯乃 役：鈴代紗弓
凪浦竜也 役：鈴木崚汰
白鳥怜太 役：大野智敬
＜スタッフ＞
原作：雨宮和希 「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」（HJ文庫／ホビージャパン）
キャラクター原案：吟
監督：星野美鈴
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：小野ひろみ
美術監督：李 書九
色彩設計：山上愛子
撮影監督：坂井慎太郎
編集：村井秀明
音響監督：立石弥生
音響制作：神南スタジオ
音楽：高尾奏之介
音楽制作：日音
アニメーション制作：スタジオコメット
＜イントロダクション＞
2度目の青春をリアルにやりなおす、強くてニューゲーム学園ラブコメ！
「――もし叶うなら、もう一度あの青春をやりなおす機会が欲しい」
就職を目前に控えた青年・灰原夏希。
かつて高校デビューに失敗して以来、灰色の青春時代を過ごしてきた夏希は、ある日、突然大学4年生→高校入学直前にタイムリープしていた！？
後悔しかなかった高校生活をやりなおす機会を得た夏希は、灰色の青春を虹色に書き換える“虹色青春計画”をスタート！過去の経験を活かして、クラスカースト最上位な美男美女のグループに加入したり、片思いをしていた美少女と急接近する夏希。だけど、憧れた虹色の青春は楽しいことばかりではなく……。
果たして夏希は、憧れの青春をやりなおせるのか――！？
公式HP https://haibarakun-anime.com/
公式X https://x.com/haibara_anime
©雨宮和希・ホビージャパン／「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」製作委員会