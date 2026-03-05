◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）

コラルリーフ（牝３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父ビッグアーサー）は、スポーツ報知杯クリスマスローズＳを大外一気で快勝。メンバー唯一のオープン勝ち馬が７ハロン戦を克服して報知杯で“連勝”を目指す。

過去２戦の芝１４００メートル戦の敗因は明確だ。中京２歳Ｓ（７着）は返し馬で暴走。もみじＳ（５着）は、京都・外回りの舞台で７頭立ての少頭数、後傾ラップと展開が向かず、この馬の走りを出せなかった。

今回は連対率１００％の近２走と同様に、最適な調整過程を積んでいる。一生懸命に走る気性を考慮し、１週前と当週は栗東・坂路で追い切り、その中間の１日にＣＷコースで調教。４ハロン５４秒１―１１秒６で軽く駆け抜けた。徳永助手は「この馬の調整方法をつかんできました。スイッチを入れすぎないように、日曜日にコースでしまいをサッと。状態はいい意味で大きな変化はありません」と手応えを深めた。

父には１６年の高松宮記念を制したビッグアーサーを持つ。産駒は昨年、芝１２００メートル戦では同馬の２勝を含めて１８勝をマーク。芝１４００メートル戦は１０勝だが、勝率は１１・６％で２・６％上回っている。「とにかく１ハロン延長がカギですが、良いものはありますし、こなしてほしいですね」と同助手。今後の選択肢を広げるためにも、ここはしっかりと勝ち切りたい。（松ケ下 純平）