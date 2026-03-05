短いのに、ええ女感♡【40・50代】にハマる◎「大人のショートボブ」

短くても女性らしさはキープしたい！ そんな大人女性におすすめしたいのは、柔らかいニュアンスを持つショートボブ。上品かつリラクシーがトレンドとして注目されるこの春夏の装いにもなじみそうです。春らしく爽やかで曲線美も楽しめる、大人にふさわしいショートボブヘアを紹介します。

ひし形で柔らかさをアピール

レイヤーを入れてトップとサイドをエアリーに仕上げると、美しいひし形が顔まわりを囲みます。ボリュームのバランスが整って見えるため、小顔な印象を与えやすいシルエット。サイドを後ろへ流すと、女性らしさに繋がる柔らかい動きも表現できそう。白髪ぼかしとしても人気のグレージュにラベンダーを配合した、ツヤと透明感が光るカラーリングも魅力です。

丸みをつけてふっくら豊かに

自然な丸みが印象的なマッシュベースのショートボブ。襟足をタイトに締めることで、後頭部の立体感がさらに際立って見えます。のっぺり見えにくく、ボリュームダウンやトップのへたりといった悩みをさりげなくカバーしたい人にもおすすめ。サイドを長めにカットするのも、女性らしい雰囲気を高めるポイントです。

直線プラスで凛々しさも味方に

ボリューミーなトップスも「すっきりクールに、そして女っぽく着こなせる」として@amimotokiさんが提案するのがこちら。低めの位置に丸みをつけつつ、毛先はぱつっと切り揃えられています。シャープなライン感によって、知的で凛とした女性像に近づけそう。

ベージュでもっとふんわり

丸みを活かしたショートボブに、カラーの工夫を加えたアレンジです。明るめのベージュ系カラーは膨張して見えやすく、ふんわり立体的な印象を強くします。黄みを帯びた白髪と相性がよく、カモフラージュできるのもうれしいところ。

