旧統一教会に対する解散命令請求で4日、東京高裁は東京地裁の決定に続き、教団に解散を命じる決定を出しました。しかし、母親が現役信者で多額の献金をしていたという愛知県の男性が取材に応じました。

「母親がお金を取り返そうとしない限り、家族が(お金を)取り返すのは難しい状況は変わっていない」（母親が現役信者の愛知県内に住む40代男性）

60代の母親が現役信者という愛知県に住む40代の男性です。

「信仰心の否定は難しいし、信仰自体が悪いかというと微妙だが、結果としての行為は家族にものすごく迷惑をかけている」（母親が現役信者の愛知県内に住む40代男性）

男性が見せてくれた1枚のメモには、先祖を慰霊する「先祖解怨300万円」や「渡韓費20万円」など、高額献金の実態が記されていました。

男性によると、母親は男性と弟のお年玉貯金を使い切って70万円の壺を購入していたことが発覚。

さらに、多額の借金をしてまで教会に献金していたことも分かり、家庭内に不和が生まれたといいます。

「(今後も)母親がそういうお金の使い方をするとか、宗教関連で迷惑をかけるのではないかというのを完全に排除できていない。疑いを家族に向けなきゃいけない状況が大きな問題で何も解決していない」（母親が現役信者の愛知県内に住む40代男性）

問題は山積み

この先、統一教会と政治家との関係も含めて、問題は山積しています。

「教会と政治家が結びついて何が起きたか、第三者による調査は何一つやっていない。1つの家庭が崩壊したり、億単位の金を献金したという話がある。億単位の金は人生を捧げていないと払えない。大きなものの積み重ねが矮小化されたのがなぜなのかを追及しないといけない」（母親が現役信者の愛知県内に住む40代男性）

今後は宗教2世として、旧統一教会の問題に苦しむ人たちの居場所づくりに関わりたいと考えています。

「高裁(による解散命令)が出て、現役信者の中でも気づく人が出てくる。そういう人が（信仰を）やめた後の居場所、被害はあったんだと語る場所はあった方がいいし、ないといけないと思う」（母親が現役信者の愛知県内に住む40代男性）