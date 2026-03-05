ダスキン（大阪府吹田市）が運営する「ミスタードーナツ」が、春の定番商品「桜もちっとドーナツ」シリーズを3月11日から期間限定で販売。「春の桜にいちごが咲いた」をテーマにしたドーナツ全4種がラインアップされています。

【画像】「かわいい！」 これが、スリーブに隠れている「桜の妖精」です！

同シリーズは、2022年に初登場。2019年に初めて発売された「桜が咲くドドーナツ」シリーズに、「もちっとした食感」を加えた商品で、これまでに「黒須きなこ」や「桜あん」などが販売されました。

今回は、ドーナツ生地といちごホイップをストロベリーチョコでコーティングし、仕上げにシュガーをトッピングした「春めくいちごホイップだいふく風」や、「いちごみるくあん」とカスタードクリームをサンドし、ホワイトチョコでコーティングした「花やぐいちごみるくカスタード」が発売。

さらに、ドーナツ生地をストロベリーチョコでコーティングし、いちご顆粒（かりゅう）をトッピングした「咲くいちごみるく」、生地にいちご風味のグレーズをコーティングした「春かおるいちご風」もラインアップ。

価格は、「春めくいちごホイップだいふく風」「花やぐいちごみるくカスタード」「咲くいちごみるく」のテイクアウトが各216円（以下、税込み）、イートインが各220円、「春かおるいちご風」のテイクアウトが205円、イートインが209円です。

なお、商品を包んでいるスリーブに「桜の妖精」が隠れているという仕掛けも特徴になっています。

3月下旬まで、一部店舗を除くミスタードーナツ全店で販売予定です。