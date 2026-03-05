山岸祐也がリリースで発表「一家の大黒柱として成長できるよう」

名古屋グランパスは3月5日、FW山岸祐也がタレントでドラマーのSHONOさんと入籍したことを発表した。

入籍日は2026年2月吉日としている。

現在32歳の山岸は、流通経済大学から2016年にザスパクサツ群馬へ加入。その後、FC岐阜、モンテディオ山形、アビスパ福岡を経て、2024年に名古屋へ完全移籍した。前線での身体を張ったプレーと高い得点能力を武器に、長年Jリーグの舞台で活躍を続けている。

お相手のSHONOさんは、タレントやモデルとして活動する傍ら、ガールズバンド「PARADOXX」のドラマーとしても活躍。2022年のカタールW杯では、国際放送に映り込んだ姿が「美しすぎるサポーター」として世界的に大きな注目を集めていた。

山岸はクラブを通じてコメントを発表。共通の知人である動画クリエイターグループ「LISEM」のけーごが縁を繋いだことを明かし、新生活への決意を語っている。

山岸のコメントは以下のとおり。

「いつも熱い応援ありがとうございます！このたびタレント、ドラマーのSHONOさんと結婚することになりました。恋のキューピットLISEMのけーご、最高の縁を繋いでくれてありがとう！！これからは一家の大黒柱として、サッカーも私生活もチャレンジ精神を忘れず、まだまだ成長できるよう頑張ります。これからも温かく応援してくれると嬉しいです！It was meant to be.」（FOOTBALL ZONE編集部）