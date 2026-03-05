¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡ÛÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¤òÊó¹ð¡¡¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ømmts(¥Þ¥ß¥¿¥¹)¡Ù¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£BEAMS¡Ê¥Ó¡¼¥à¥¹¡Ë¤È¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ømmts(¥Þ¥ß¥¿¥¹)¡Ù¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò¡¢Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡ÛÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¤òÊó¹ð¡¡¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ømmts(¥Þ¥ß¥¿¥¹)¡Ù¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯9·î¡Á2026Ç¯1·îÊ¬¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¡¢¡ï595,690- ¤ò´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ç¤ä¸¤¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2014Ç¯8·î¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î´óÉÕ¶â³Û¤Ï¡¢¹ç·×¤Ç¤ª¤è¤½882Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
