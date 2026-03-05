「FIFA公認美女」SHONO、名古屋グランパス山岸祐也と結婚発表「根っからのジュビロ磐田サポーターですが…」キューピッドは森保監督の息子
Jリーグ・名古屋グランパスの山岸祐也（32）とガールズメタルバンドPARADOXXのドラマーでタレントのSHONO（31）が5日、それぞれのSNSを通じ、結婚を発表した。
【写真】「FIFA公認美女」SHONO、名古屋グランパス山岸祐也と結婚発表 2ショット公開
山岸は「このたびタレント、ドラマーのSHONOさんと結婚することになりました！」と報告し、「恋のキューピット」としてサッカー系YouTuberグループ「LISEM」けーごに感謝を伝えた。けーごは、日本代表・森保一監督の息子。
山岸は「これからは一家の大黒柱として、サッカーも私生活もチャレンジ精神を忘れず、まだまだ成長できるよう頑張ります！これからも温かく応援してくれると嬉しいです！」と呼びかけた。
SHONOは「突然ですが先月、名古屋グランパス山岸祐也さんと結婚致しました」と伝え、「家族や友達と過ごすのがだーーーいすきなんですが、同じくらい祐也くんと過ごすのが楽しくて大好きです」とメッセージ。
また、「私は根っからのジュビロ磐田サポーターですが、これからは同じくらい山岸祐也をサポートしていきたいとおもいます」とし、「名古屋グランパスも応援に行きます」「同じカテゴリーでジュビロと試合する時は、、、、家庭内ダービーですね」とつづった。
山岸は1993年8月29日生まれ、千葉県出身。流通経済大学を経てプロ入り。2024年シーズンから名古屋グランパス所属。ファワード、ミッドフィルダーを務める。
SHONOは1994年8月10日生まれ、静岡県浜松市出身。音楽活動のほか、ジュビロ磐田の「ジュビロクラブアンバサダー」として活躍。2022年のカタール・ワールドカップで国際映像に映り、「FIFA公認美女」として話題になった。
