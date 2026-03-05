◇オープン戦 ロッテ1―0楽天（2026年3月5日 静岡県草薙総合運動場硬式野球場）

ロッテは先発のドラフト2位左腕・毛利が3回を1安打無失点、小野、高野脩がそれぞれ1回無失点、ロングが3回無安打無失点、広池が1回無失点と5投手の継投で完封リレー。3回2死一、三塁から山口の中前適時打で奪った1点を守り、今季オープン戦5試合目にして初白星を飾った。

サブロー監督は「今日はピッチャー陣が頑張りましたね」と投手陣をほめ、1点に終わった攻撃についても「8安打で1得点と、効率は悪いですけど、今日は相手のバッテリーにプレッシャーはすごくかけられた。初球から走ったりね。今はアウトになってもいいと思うので、その勇気というか、練習をシーズン見据えてやってくれていると思うので、走塁面はすごく良かったと思います」と評価。オープン戦初白星については「どうでもいいです」と笑い飛ばした。

この日は前日から1、2番を入れ替え、藤原、高部の並び。3回は2死から藤原の左越え二塁打、高部の遊撃内野安打で一、三塁とし、3番に入れた山口の一打で唯一の得点を奪った。値千金の一打に山口は「打順見た時に、ああいう展開は予想して試合に臨んでいた。僕自身やることをやれたし、何とか一つ勝てて良かった」と笑顔。指揮官は「今年の山口はいいですね。進化していると思います」と目を細めた。