スタバの前で『入りたいー！！』と駄々っ子の柴犬さん。可愛すぎる子どものような姿が話題を集め、投稿は記事執筆時点で41.6万回再生を突破。「柴モップｗｗ」「イヤイヤ期ですか？」「こんなん凝視しちゃう(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『スタバの前で駄々をこねる犬』ワンコと一緒にショッピングモールに行った結果→まるで人間の子どものような光景】

どうしてもスタバに入りたい柴犬さん

TikTokアカウント「chachamarock」に投稿されたのは、飼い主さんと柴犬の「茶々麻呂之介」くんが、ペット同伴OKのショッピングモールへ足を運んだ際の一コマ。

『スタバに入りたくて駄々をこねる柴犬』というコメントとともに紹介された投稿は、床に寝転がる茶々麻呂之介くんの姿から始まります。飼い主さんにリードを引かれても、『イヤだ！！』と全力で抵抗し、立ち上がる素振りはまったくなかったそう。

まるで駄々をこねる子どもみたい♡

無慈悲に引っ張られることに『ガーッ！』と大きく口を開けて怒ってみたり、クルクルと転がって飼い主さんを翻弄しようとするものの、残念ながら空振りに終わってしまったとか。茶々麻呂之介くんの姿からは、どうしても「スタバに行きたい」という強い気持ちが伝わってきます…。

スタバの前で全力で駄々をこねる柴犬…これだけで思わず笑いが込み上げてしまいますね。まるでイヤイヤ期の子どものような茶々麻呂之介くんの姿は、多くの人に笑顔を届けたのでした♡

可愛い駄々っ子の茶々麻呂之介くんには「大泣きしている子どもみたい(笑)」「素敵なモップですね～」「なんて可愛いわんこ」などのコメントが寄せられています。

動物病院でも駄々っ子炸裂♪

茶々麻呂之介くんが駄々をこねるのは、スタバに行きたいときだけではありません。動物病院でもとっても豪快な拒否柴をお披露目したといいます。全身に体重を乗せ全力で進行を拒否！

途中にある柱につかまるなど頭脳プレーも繰り出しますが、案の定ズルズルと引きずられていきます…。そしてスタバのときよりも『拒否感』が強いのは、やはり病院だからでしょうか。

「ここ行きたい！」「これはイヤ！」と、純粋で素直な姿はわんこらしくて微笑ましいもの。感情豊かな茶々麻呂之介くんと一緒なら、毎日が楽しく賑やかになりそうですね。

TikTokアカウント「chachamarock」には、茶々麻呂之介くんのクスッと笑ってしまう日常が紹介されていますよ。ぜひ覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「chachamarock」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております