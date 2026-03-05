Alldocube Japanは、公式X上で、同社製タブレットの一部モデルで発生していたセキュリティ問題について、全4モデルのOTAアップデートを配信したと明らかにした。

同社によると、一部のモデルで「Keenadu」と呼ばれるマルウェアが混入していることがわかった。セキュリティ修正の対象機種は、「iPlay 60 mini Pro」、「iPlay 60 Pro」、「iPlay 70 Pro」のいずれもAndroid 14版と「iPlay 50 mini Pro」のNFE版含むAndroid 13版の計4モデルで、大部分の製品は安全が確認されているという。

ユーザーは「設定」から「タブレット情報」、「システムアップデート」の順に操作することで最新のファームウェアに更新できる。

同社は、今後の信頼回復に向けた取り組みとして、ロシアのコンピュータセキュリティ「カスペルスキー」に対し、修正済みファームウェアの独立安全検査を正式に委託した。検査結果については、完了次第速やかに公開される予定。また、今回の不具合のお詫びとして、同社製品の保証期間を12カ月から18カ月へ延長する措置を行った。