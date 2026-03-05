神戸、ブレンビーFW内野航太郎を期限付き移籍で獲得！「ピッチで自分の価値を証明するために来ました」
ヴィッセル神戸は5日、ブレンビー（デンマーク1部）からFW内野航太郎を期限付き移籍で獲得したことを発表した。期間は、明治安田J1百年構想リーグ終了までとなる。
2004年6月19日生まれの内野は現在21歳。横浜F・マリノスのユースから筑波大学へと進学したパリ世代の“点取り屋”は、昨夏に卒業を待たずに欧州へと渡り、ブレンビーに加入。デンマーク1部リーグで5試合に出場していた。
ヴィッセル神戸に加入する内野は、クラブ公式サイトにてコメントを残している。
「この度、ヴィッセル神戸に加入することになりました。内野航太郎です。チームの目標であるアジアNo.1に貢献し、ピッチで自分の価値を証明するために来ました。今回の移籍に際してお力添えいただいた皆さま、そして苦しい時期に手を差し伸べてくださった方々に心より感謝しています。おろしたての情熱を胸に、皆さまの前でプレーできる日を楽しみにしています。応援よろしくお願いします」
