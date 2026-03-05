【今さら聞けないサッカー用語：３人目の動き】相手にとって危険なゾーンでフリーになりやすくなる。ボールを奪われた時のリスク管理も必要
聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第10弾は「３人目の動き」だ。
攻撃において相手の守備を崩したり、ゴール前で決定的な仕事をするために、必要不可欠な要素の１つと言える。ボールを持っている選手もしくはボールを持とうとする選手に対して、直接パスを受けるのではなく、次のパスの受け手になるべく予測して動き出すことで、相手にとって危険なゾーンでフリーになりやすくなる。
たとえばMFのＡ選手が中央でボールをキープしている時に、マークを背負ったFWのＢ選手がショートパスを受ける。その間に右サイドのＣ選手が斜めに走って、Ｂ選手を追い越し、ワンタッチのパスから背後のスペースに抜けて、そのままシュートに持ち込むといったプレーが、オーソドックスなシチュエーションだ。
通常、攻撃側と守備側は同人数だが、守備側の意識はボールを持っている選手と直接パスを受ける可能性の高い選手に集中しやすい。そのため「３人目の動き」は察知が難しいのだ。もちろん相手の守備がゾーンかマンツーマンかで期待できる可能性も変わってはくるが、後者であっても一瞬フリーになれたり、バランスが崩れやすい。
“３人目の動き”のもう１つの効果は、攻撃のスピードアップになることだ。ボールを回している状態から一気に加速して、ゴールに向かうことを「攻撃のスイッチが入る」と言うが、そこには“３人目の動き”が絡んでいることが多い。
もちろん、こうした動きを単発で起こすだけでなく、複数の選手が連続させることによって、より高度な崩しが可能になる。ただし、連続性が高まるほど、ミスで相手にボールを奪われた時に危険なカウンターを受けるリスクが生じやすくなる。
“３人目の動き”を活用するチームは、セットでミスなどでボールを奪われた時のリスクマネジメントも想定しておく必要がある。
文●河治良幸
文●河治良幸
