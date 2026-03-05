「戦争はよくない。早く終わってほしい」アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃　在日イラン人からも不安の声　ネットが遮断され母国の家族と連絡取れず

アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃。関西に住むイラン人からも不安の声が上がっています。



２月２８日、アメリカとイスラエルがイランに攻撃を開始。イランを３０年以上統治した最高指導者・ハメネイ師が殺害されました。



その後も混乱が続いているとみられ、イランの国営通信は、両国の攻撃でこれまでに１０４５人が死亡したと伝えました。



そんな中、関西では…



イラン出身のアラシ・ソダギャランさん（４３）。１７年前に来日し、京都市左京区で１０年以上イラン料理などを提供するレストランを経営しています。





家族らはイランに住んでいて、母親とは毎日のように電話していたといいます。しかし…（ソダギャランさん）「電話してもなかなかつながらない。ネットがないと書いてる」ソダギャランさんによると、イラン国内ではインターネットが遮断されているとみられ、先週金曜日を最後に連絡が取れなくなっているそうです。（ソダギャランさん）「ぜんぜん連絡とれないし、ほんとに心配です」深刻化する情勢に日々、不安を募らせています。（ソダギャランさん）「戦争はよくない。関係ない人がいっぱい死んでる。戦争で人が死ぬのはよくない、早く終わってほしい」