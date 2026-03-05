「びっくり」山本由伸、トライアルのアンバサダーに就任！ 「これは素晴らしい」「めっちゃうれしい！」
ディスカウントストア大手・トライアルホールディングスの公式Instagramは3月5日、投稿を更新。ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸選手が「当社初の『企業アンバサダー』」に就任したことを報告しました。
【写真】山本由伸がトライアルのアンバサダーに就任
コメントでは「おお、これは素晴らしい トライアルに行く頻度が増えるかも」「びっくりしました これからトライアルに行く回数が増えそうです」「まじか！！」「めっちゃうれしい！！」「ナイスショット 素晴らしいアンバサダーナイスです」と、称賛の声が寄せられています。
(文:多町野 望)
「ナイスショット」同アカウントは「この度、世界で活躍するメジャーリーガー・山本由伸選手が、トライアルホールディングスの企業アンバサダーに就任いたしました！」と報告し、1枚の写真を投稿。山本選手の顔がアップになっています。「福岡から全国へ、そして世界へと挑戦を続けているトライアルグループ。岡山から世界へと羽ばたいた山本由伸選手。それぞれの『挑戦の軌跡』が重なり、当社初の『企業アンバサダー』就任が決定しました」と、背景も説明しました。
CM動画も公開山本選手は同日、自身のInstagramでストーリーズを更新。「トライアルさんとのアンバサダー契約始まりました！西友やトライアルのお店でぜひチェックしてみてください！」と呼び掛け、CM動画も公開しました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
