ディスカウントストア大手・トライアルホールディングスの公式Instagramは3月5日、投稿を更新。ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸選手がアンバサダーに就任したことを報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：トライアル公式Instagramより）

ディスカウントストア大手・トライアルホールディングスの公式Instagramは3月5日、投稿を更新。ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸選手が「当社初の『企業アンバサダー』」に就任したことを報告しました。

【写真】山本由伸がトライアルのアンバサダーに就任

「ナイスショット」

同アカウントは「この度、世界で活躍するメジャーリーガー・山本由伸選手が、トライアルホールディングスの企業アンバサダーに就任いたしました！」と報告し、1枚の写真を投稿。山本選手の顔がアップになっています。「福岡から全国へ、そして世界へと挑戦を続けているトライアルグループ。岡山から世界へと羽ばたいた山本由伸選手。それぞれの『挑戦の軌跡』が重なり、当社初の『企業アンバサダー』就任が決定しました」と、背景も説明しました。

コメントでは「おお、これは素晴らしい　トライアルに行く頻度が増えるかも」「びっくりしました　これからトライアルに行く回数が増えそうです」「まじか！！」「めっちゃうれしい！！」「ナイスショット　素晴らしいアンバサダーナイスです」と、称賛の声が寄せられています。

CM動画も公開

山本選手は同日、自身のInstagramでストーリーズを更新。「トライアルさんとのアンバサダー契約始まりました！西友やトライアルのお店でぜひチェックしてみてください！」と呼び掛け、CM動画も公開しました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
