「カイロス３号機」打ちあがるも…「飛行中断措置」で三度目の正直ならず　スペースワン・豊田社長「ノウハウ・経験を蓄積。失敗ということは考えておりません」

民間小型ロケット「カイロス」３号機。３月５日、打ち上げられましたが、失敗に終わりました。



５日午前６時半前、和歌山県串本町の名所「橋杭岩」には、続々と人が集まってきました。民間企業「スペースワン」が開発したカイロスは、これまでに２度打ち上げに失敗。



今回のカイロス３号機は、ロケットの位置を把握するための衛星の配置や、天候の影響などで３回延期されていました。果たして無事に宇宙へとたどり着くことができるのか。





午前１１時１０分 ロケットは発射場から勢いよく空へと飛び立っていきます。しかし、打ち上げの約１分後、ロケットから２回ほど火が出たように見えます。約１分半後にはロケットから何かが回転しながら落ちていく様子が確認できました。スペースワンによりますと、３段分離するうちの１段目の燃焼中に飛行中断措置をとったといい、今回も失敗に終わりました。（見物客）「あ〜またあかんかった。また残念だった〜」カイロスに搭載する衛星の開発に携わった会社の担当者は…（カイロスに搭載の衛星を開発 森島史仁さん）「プロジェクトで作った衛星は２台だったんですけど、２号機・３号機でもう無くなってしまったので、一旦このプロジェクトは中止。僕はプロジェクトマネージャーをずっと５年やってきたんで、しんどいですよね」スペースワンは５日午後会見を開き、ロケットが自分で危険を判断して飛行を止めるシステムに異常が起きた可能性があると明らかにし、詳しい原因は調査中だとしています。（スペースワン 豊田正和社長）「今回も確実にノウハウ・経験を蓄積しています。それをもとに前に進んでまいります。失敗ということは私どもは考えておりません」今後の打ち上げ日程は未定です。