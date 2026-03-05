ゴディバ ジャパンは、「岩国れんこんチップス チョコレート」を、3月4日から山口県、広島県内のゴディバショップにおいて数量限定で先行販売する。さらに、3月12日から、全国の一部ゴディバショップ、ゴディバ オンラインショップ、および一部ゴディバ アウトレット店で数量限定販売する。

ゴディバから、山口県岩国市のお土産ブランド「つまんでちょんまげ」の立ち上げや、「テレビ東京ダイレクト」と地域活性化の推進へ向けた包括連携協定を締結するなど、街おこしプロジェクトを推進する山口県岩国市とのコラボレーションによって誕生した「岩国れんこんチップス チョコレート」を発売する。





「岩国れんこんチップス チョコレート」は、スライスした岩国れんこんをフライ加工し、ベルギー産ダークチョコレートをコーティングした。カリっとした心地よい食感で、噛むほどにレンコンの旨味がしっかり感じられる。コク深いチョコレートと塩味の効いたレンコンチップの意外なマリアージュを楽しんでほしいという。なお、ベルギー産チョコレート70％使用（チョコレート中）している。

岩国の豊かな風土に育まれ、100年以上前から栽培している岩国れんこん。糸を引くような粘り、煮込むとホクホク、すりおろすとモチモチした食感が特徴のれんこんになっている。

［小売価格］1134円（税込）

［発売日］3月5日（木）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp