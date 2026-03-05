スポーツ用品販売のアルペンは、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」と、バスケットボールアパレルブランド「AKTR（アクター）」とのコラボレーション第7弾を全国のスポーツデポ、アルペンおよびオンラインストアで3月6日から順次発売する。

同コラボレーションは、アルペングループの「スポーツをもっと身近に」というパーパスと、AKTRの「バスケットボールを楽しむすべての人たちのために」という想いが共鳴し、今回で7シーズン目を迎えた。

TIGORAが誇る高い機能性と、AKTRのストリート感溢れるファッション性を融合。オンコートからオフコートまで、シーンを問わず自分らしいスタイルを楽しめるラインアップとなっている。





2026春夏コレクションのテーマは「迷彩柄（CAMO）」。文字の中にカモフラージュ柄を配したロゴデザインや、バスケットボールのテクスチャをミックスしたオリジナルの総柄など、遊び心のある「迷彩」を主役に据えている。

そして、ジュニア待望の“ガールズフォーカス”カラーを展開する。「もっとかわいいカラーが欲しい」という声に応え、ジュニアアパレルにはイエロー、ピンク、ターコイズブルーなどのガールズカラーを新採用。リンクコーデなどより幅広い層のプレイヤーが楽しめる展開となっている。

屋外プレーを支える「標準搭載機能」として、すべてのTシャツに、春夏に欠かせない「吸水速乾」および「UVカット」機能を搭載した。厳しい日差しの中でのプレーも快適にサポートする。



「TIGORA×AKTR LOGO Tシャツ」

「TIGORA×AKTR LOGO Tシャツ」は、文字の中にオリジナルの迷彩柄を配した、細部までこだわり抜いた一枚になっている。



「TIGORA×AKTR B.B CAMO ショーツ」

「TIGORA×AKTR B.B CAMO ショーツ」は、セットアップでも着用可能なオリジナル迷彩柄ショーツとのこと。



「TIGORA×AKTR ジュニア B.B CAMO Tシャツ」

「TIGORA×AKTR ジュニア B.B CAMO Tシャツ」は、バスケットボールのテクスチャを加えた迷彩柄を採用したオリジナルグラフィックTシャツになっている。



「TIGORA×AKTR ジュニア HOOP MOTION Tシャツ」

「TIGORA×AKTR ジュニア HOOP MOTION Tシャツ」は、バスケットの動きを可視化したグラフィックにターコイズブルーなどジュニア限定の新色が登場する。

［小売価格］

TIGORA×AKTR LOGO Tシャツ：2999円

TIGORA×AKTR B.B CAMO ショーツ：3499円

TIGORA×AKTR ジュニア B.B CAMO Tシャツ：2499円

TIGORA×AKTR ジュニア HOOP MOTION Tシャツ：2499円

（すべて税込）

［発売日］3月6日（金）から順次

アルペン＝https://store.alpen-group.jp